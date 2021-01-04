Thiam ilk gollerini eski takımına attı

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ve 14. dakikada Mame Thiam'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, aynı oyuncunun 45+1. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Mücadelenin ikinci yarısına rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeyen Fenerbahçe, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

MAME THIAM'IN İLK GOLLERİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı golcü oyuncu Mame Thiam, ligde sarı-lacivertli formayla ilk gollerini eski takımına karşı kaydetti.

Sezon başında gerçekleştirilen hazırlık sürecinde gösterdiği performansla taraftarlarını heyecanlandıran ancak bu tabloyu lige yansıtamayan Thiam, 6'sı 11'de olmak üzere 10 karşılaşmaya çıkmış ancak gol atmayı başaramamıştı.

Thiam, 11'de başladığı 7'nci maçında ise eski takımı Kasımpaşa'ya karşı 14. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Senegalli oyuncu, 4+1. dakikada ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

Thiam, 79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye bıraktı.