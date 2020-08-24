UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olan Paris Saint-Germain'de Thiago Silva, son maçına çıktığını doğruladı.

2012 yılından bu yana Paris ekibinde forma giyen 35 yaşındaki Brezilyalı yıldız, sözleşmesinin sona ermiş olmasıyla birlikte takımdan ayrılacağını açıkladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan tecrübeli isim, taraftarlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu maç, Paris Saint-Germain'deki son maçımdı. Çok üzgünüm, taraftarlardan özür dilerim. Bana karşı gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ederim. Bu kulübe başka bir rolde geri döneceğim. Futbola 3-4 yıl daha devam etmek ve Katar'da Dünya Kupası'nda oynamak istiyorum."

Silva, PSG ile 315 maçta görev aldı ve 17 gol atıp 5 asist yaptı. Fransız ekibi ile 7 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Silva, 5 Fransa Kupası ve 6 Fransa Lig Kupası'nın yanı sıra 7 kez de Fransa Süper Kupası'nı kazandı.