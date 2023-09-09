Thera Antik Kenti'nin tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı

TARİHİ AYDINLATAN PEK ÇOK BULUNTUYA RASTLANDI

Kentin doğal yapısı dolayısıyla temeli kaya olan kaya evlerini de açığa çıkardıklarını anlatan Savran, kazı çalışmalarında kentin hem kimliğini hem de tarihini aydınlatan pek çok buluntuya rastladıklarını dile getirdi.