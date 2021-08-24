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The Weeknd'in 70 milyon dolarlık evi - Magazin haberleri

The Weeknd'in 70 milyon dolarlık evi

4 ay önce Hidden Hills'teki evini pop yıldızı Madonna'ya 19,3 milyon dolara satan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, gözünü Los Angeles'ın Bel Air semtine dikti. Weeknd, bölgedeki 3 bin metrekarelik ultra lüks bir malikaneye 70 milyon dolar ödeme yaptı

24.08.2021 - 11:07 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kısa bir süre önce Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie ile hakkında aşk dedikoduları çıkan şarkıcı The Weeknd, Los Angeles'ın Bel Air semtinden ev aldı.

  • Malikane için 70 milyon dolar ödeme yapan Weeknd, Amerikan basınına göre, "şehrin en iyi evlerinden birine" sahip oldu.

  • 3 BİN METREKARELİK MALİKANE

    31 yaşındaki Kanadalı şarkıcının evinde hem açık hem de kapalı olmak üzere iki tane havuzu bulunuyor. Etrafı bol ağaç ve çimenliğin ağırlıkta olduğu görülen malikanenin yaşam alanının 3 bin metrekare olduğu öğrenildi.

    Bu alanın içinde spor salonu, müzik stüdyosu, sinema salonu, açık spor alanı ve sauna bulunuyor.

  • ESKİ EVİNİ MADONNA'YA SATMIŞTI

    Dünyaca ünlü şarkıcı, bu evi almadan 4 ay önce Hidden Hills bölgesindeki evini 19.3 milyon dolara pop yıldızı Madonna'ya satmıştı. 1200 metrekarelik mülkün yedi yatak odalı bir ana evi ve iki yatak odalı bir misafirhanesi bulunuyor. Ünlü şarkıcı, evi ilk olarak 2017 yılında, inşa edildikten hemen sonra 20 milyon dolara satın almıştı.

  • 'AŞK' İDDİASI

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda oyuncu Angelina Jolie ile şarkıcı The Weeknd hakkında sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Brad Pitt ile ayrılığından sonra adı kimseyle anılmayan Jolie'nin kalbini, The Weeknd'e kaptırdığı ileri sürülmüştü.

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