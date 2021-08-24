3 BİN METREKARELİK MALİKANE

31 yaşındaki Kanadalı şarkıcının evinde hem açık hem de kapalı olmak üzere iki tane havuzu bulunuyor. Etrafı bol ağaç ve çimenliğin ağırlıkta olduğu görülen malikanenin yaşam alanının 3 bin metrekare olduğu öğrenildi.

Bu alanın içinde spor salonu, müzik stüdyosu, sinema salonu, açık spor alanı ve sauna bulunuyor.