Black Lives Matters hareketine 500 bin dolar, koronavirüsle mücadeleye ise 500 bin Kanada doları bağışlayan The Weeknd, yardımlarına bir yenisi daha ekledi.

30 yaşındaki şarkıcı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta yaşanan ve 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın ardından mağdurlar için 300 bin dolar bağış yaptı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Kanadalı şarkıcının yaptığı bağışı, Lübnan-Kanada asıllı menajeri Wassim Slaiby Instagram'dan şu sözlerle duyurdu:

Kardeşim The Weekend'e Lübnan için Küresel Yardım kampanyasına yaptığı 300 bin dolarlık bağış için teşekkür ederim.