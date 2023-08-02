The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Last of Us yeni sezon tarihi...
2013 yapımı aynı isimli oyundan uyarlanan The Last of Us'ın yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. İlk sezonu ile dünya genelinde büyük bir beğeni toplayan dizinin 2. sezonuna ilişkin HBO'dan resmi açıklama geldi. Peki, dizinin sevenlerinin şimdiden oldukça merak ettiği The Last of Us 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
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HBO'nun drama başkanı Francesca Orsi, dizinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı ile ilgili tarih verdi. The Last of Us'ın sezonları arasında en az iki yıl olacağı bilgisi aktarıldı. 15 ocak 2023 tarihinde yayınlanan dizinin ilk sezonunun ardından ikinci sezonunun en geç 2025 yılında yayınlanacağı bildirildi.
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EN GEÇ 2025 YILINDA
The Last Of Us'ın 1. ve 2. sezonları arasında en az iki yıl olacağı aktarıldı. Böylelikle The Last Of Us'ın yeni sezonunun 2025 yılına kadar gelmeyeceği ifade edildi.
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3. SEZON OLACAK MI?
Dizinin 3. sezonu hakkında konuşan Orsi, "Bence Craig ve Neil diziyi nerede sonlandıracaklarını düşünüyolar. Seri için bir 3. sezon fikri olacağı söylentilerini duyduk, ancak bir 3. sezonumuzun olacağının garantisi yok. İkisinin de 3. sezon için bir vizyonları olduğunu biliyorum. Yine de bu yapımın daha fazla sezon yapmaya uygun olup olmadığını henüz bilmiyorum" dedi.
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ÇALIŞMALAR DURDURULDU
Orsi, Deadline'a yaptığı açıklamada "The Last Of Us'ın 2. sezon çalışmaları yazarların yaptığı grev nedeniyle durduruldu. Dizinin yardımcı sorumlusu ve yazar Craig Mazin grevlere katıldı. Böylelikle dizi çekimlerinin yanı sıra yardımcı oyuncu seçmeleri de sekteye uğramış durumda. Sonuç olarak çekimlerin bitip bitmediği henüz belli değil" ifadelerini kullandı.