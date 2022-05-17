The Guardian: Putin "albay düzeyinde" kararlar alıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'askeri operasyona' ilişkin kişisel olarak tüm detayları takip ettiği ve küçük kararları da onun aldığı iddia edildi.

Batılı askeri kaynaklara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kişisel olarak dahil oldu,"albay veya tuğgeneral düzeyinde" operasyonel ve stratejik kararlar alıyor. Kaynaklar, Putin'in, Ukrayna güçleri mücadele ederken ve Rus ordusu istediği başarıyı yakalayamamışken taktiklerini dikte ettiğini söyledi.

The Guardian'a konuşan Batılı bir askeri kaynak, "Putin ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, normalde bir albay veya tuğgeneral tarafından alınmasını beklediğimiz düzeyde taktiksel karar alma süreçlerine dahil olduklarını düşünüyoruz" dedi.

Aynı kaynak, "Putin bir tugay komutanının işini yapıyorsa, o zaman '700 ila 1000 kadar küçük bir gücü araştırıyor olabilir" dedi.

Rus kuvvetleri, çatışmaların devam ettiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki askeri hedeflerine ulaşamadı. Yetkililer, Putin'in askeri hareketliliği kişisel olarak kontrol etme kararının askeri başarısızlıklara sebep olabileceğine inanıyor.

İngiliz ordusunda eski bir tuğgeneral ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde kara savaşı uzmanı olan Ben Barry, "Bir hükümet başkanının askeri kararlar almaktan daha iyi yapacak işleri olmalı. Günlük faaliyetlerde çıkmaza girmek yerine siyasi stratejiyi belirlemeliler" dedi.