Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin destekleriyle düzenlediği dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource, kapılarını açtı. Fuarın sanal açılışını Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep birlikte yaptı. Türkiye’nin 15 şehrinden 53 yerli gıda üreticisinin dijital stant açtığı fuara binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir “The Fource çok önemli bir etkinlik. Pandeminin başlamasıyla birlikte klasik fuarlar iptal oldu. Bizim ihracat ailemiz yeni şartlara çok hızlı adaptasyon sağlayan bir yapıya sahip. Biz de pandeminin başından bu yana 6 sanal fuara destek sağladık. The Fource yedinci olacak. 6 fuar organizasyonuna 613 firma, 28 bini yabancı, 51 bin ziyaretçi katıldı. Bu fuarlarda 42 bin iş görüşmesi yapıldı. İhracat ana planı içinde hedef sektörlerden biri tarım. Tarımın önemini pandemide bir kez daha gördük. Bütün ülkeler paniklerken biz sakin kaldık, çünkü tarım alanında çok güçlüyüz. Ticaret akışımıza da tarım sektörünün katkısı müthiş. Desteklere hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle açılışta yaptığı konuşmada “Bakanlığımız ve Meclisimizin destekleriyle gerçekleşen, 50’den fazla firmamızın katılım sağladığı, ülkemizin ilk sanal gıda fuarı olan, The Fource sanal gıda fuarında aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda sektörlerimiz, The Fource sanal gıda fuarımızla birlikte, gıda fuarları için düşünülen ‘görmeden, tatmadan gıda tanıtılmaz’ tabusunu da yıktılar. Görüyoruz ki, başta gıda ve tarım sektörlerimiz olmak üzere tüm sektörlerimiz, dijital dönüşüme ayak uydurmuş durumda. Pandemi, maalesef birçok sektörümüzün üretim ve ihracatında, özellikle nisan ve mayıs aylarında, daralmaya neden oldu. Gıda ve tarım sektörlerimiz, bu dönemde ihracatını artıran yegâne sektörler oldu. İnanıyorum ki, bu sektörlerimizde 2020 yılını rekorlarla kapatacağız. Bununla beraber, ülkemizin güvenli üretim merkezi rolünü daha da ortaya çıkararak, yeni dönemde ihracat hacmimizi inşallah katlayacağız” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi “Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğimizin 7 tanesi tarım ürünleri ihraç ediyor. Tarım ürünleri ihracatımız yıllık 5 milyar doları aşıyor. Kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odun dışı orman ürünleri, baharat sektörlerinde Türkiye’nin lideri konumundayız. Türkiye’nin ilk sanal gıda fuarını düzenlemek de Ege İhracatçı Birlikleri’ne yakışırdı. Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeleri ve katma değerli gıda ürünlerimizi sergileyeceğimiz, tüm dünyaya tanıtımını gerçekleştireceğimiz The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya geleceği bir bilgi ve ticaret ağını hayata geçiriyoruz. Pandemiyle birlikte fiziki fuarlar iptal olunca elimizi kolumuzu bağlayıp kaderimize razı olamazdık. Son yıllarda dijitalleşmenin bize sunduğu fırsatları kullanarak, Türkiye’nin 7 bölgesinde üretilen lezzetleri dünyanın 80 ülkesinden katılan ithalatçılara The Fource Fuarı’nda tanıtacağız. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirecek” diye konuştu.

Eskinazi konuşmasına şu sözlerle devam etti: “The Fource’u profesyonel bir fuar niteliğinde hayata geçirirken önemli detaylara yer verdik. Ziyaretçilerin fiziksel olarak fuara katılıyor gibi sorunsuz bir şekilde The Fource’u ziyaret edebilmesi için hedef ülkelerde B2B organizasyonu hizmeti aldık. Tüm sosyal medya hesaplarımızdan devamlılığı olan ve mottolarımızı öne çıkardığımız mesajları içeren çok sayıda paylaşım ve video yayınları gerçekleştirdik. Tüm bu faaliyetlerin sonucunda 700.000 kişiye The Fource’un tanıtımını başarıyla gerçekleştirdik. Yaklaşık 55.000 e-mailing gerçekleştirdik.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise fuarla ilgili “Ege İhracatçı Birlikleri olarak, bizim olduğu kadar tüm dünyanın gündelik yaşamına ve yaşam alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran pandemi sürecinde, titizlikle hazırlıkları tamamlanan projemiz The Fource’la dijital dünyaya en hızlı şekilde adapte olan sayılı yapılardan biri olduğumuz için mutluyuz. Bugün burada klasik fuar anlayışını çağın sağladığı teknolojik imkanlarla çok daha gelişmiş bir noktaya taşıyarak yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerimize bambaşka bir fuar deneyimi yaşatacağız. The Fource’la ülkemizi gıda sektöründe ayrıcalıklı bir noktaya taşıyan Türk Malı imajının gücüne hep birlikte güç katmak için buradayız. The Fource sadece bir fuar olmaktan çıkıp gıda sektörünün tüm paydaşlarının bir arada bulunacağı sanatla içi içe, eğlenceli ve bilgilendirici bir etkinlik olacak.” ifadelerini kullandı

Pandemi koşullarıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı beslenmeye yönelmesi, sağlıklı gıdaya olan talebi artırırken, bu durum Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin ihracat rakamlarına da yansıdı. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılının Ocak - Ekim döneminde Türkiye'ye 10 milyar 540 milyon dolar döviz kazandıırken bu ihracatta tarım ürünlerinin payı 4 milyar 134 milyon dolar oldu. EİB'nin ihracatı toplamda yüzde 4,6 gerilerken, tarım ürünleri ihracatımız yüzde 3 artış gösterdi. Tarım ürünleri ihracatımızın toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 35'ten, yüzde 39'a yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri yıllık 5 milyar 80 milyon dolar seviyesindeki tarım ürünleri ihracatını önümüzdeki 5 yılın sonunda 10 milyar dolara taşımayı hedefliyor.

SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE TOHUM SERGİSİ

The Fource sanal gıda fuarı kapsamındaki etkinlikler arasında yerli ve yabancı değerli konuklarla gerçekleştirilen webinar oturumları da yer alıyor. Sektörün profesyonellerinin sektörde öne çıkan başlıkları değerlendirdikleri oturumlarda; Gastronomide Kadın Girişimciler, Gıda Sürdürülebilirliği, Girişimci Ekosisteminde Tarım ve Gıda, Gıda Atık ve Kayıplarının Önemi, Cografik İşaretlerin Önemi gibi konu başlıkları 4 gün boyunca ziyarete açık olarak gerçekleştiriliyor.