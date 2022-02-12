The Economist'ten Türk savunma sanayisine övgü

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Dünyanın önde gelen dergilerinden The Economist, Türk savunma sanayisine ilişkin yazı yazdı. Dergi, Türkiye'nin SİHA programının dışında ilk yerli muharebe tankını, kendi denizaltılarını, insansız saldırı helikopterlerini ve savaş uçaklarını üretmeyi planladığını yazısına taşıdı.

"Türkiye silah sektörünün yeni yükseleni" başlıklı yazıda, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki savaşlarda yanan Rus yapımı tanklar, kamyonlar ve ağır silahlara izini bıraktığı, Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'da da bunu tekrar yapma şansına sahip olabileceği belirtildi.

Yazıda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte daha fazla SİHA üretmek için bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin insansız hava araçlarını askeri bir devrimin habercisi olarak gördüğü, Türkiye'nin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi büyük bir silah ihracatçısı haline getirmek istediğini vurguladı.

Türkiye'nin "savunmadaki hırslarının" SİHA'ların çok ötesine geçtiği ifade edilen yazıda, ilk hafif uçak gemisi olan 25 bin tonluk TCG Anadolu'nun bu yılın sonlarında hizmete girmesinin planlandığı, geminin TB2'nin daha gelişmiş versiyonu olan Akıncı'yı taşıyacağı vurgulandı. Akıncı'nın Ukrayna motorlarıyla donatıldığı, havadaki ve yerdeki hedefleri vurabildiği anlatıldı.

Yazıda, yüzde 100 kendi kendine yeterlilik hedefinin gerçekçi olamayacağı, sensör ve mikroçipler gibi bileşenleri tasarlamanın veya üretmenin aşırı derecede pahalı olduğu da belirtildi.