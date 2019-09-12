Times Higher Education (THE), 2020 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıkladı. 92 ülkeden yaklaşık 1.400 üniversiteyi içeren Dünya Üniversite Sıralaması 2020 listesinde Türkiye'den de 34 üniversite var. İlk 500'e Türkiye'den Çankaya ve Sabancı üniversiteleri girdi.

İşte THE'nın açıkladığı o liste

THE, bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralama gibi 13 unsuru göz önünde bulunduruyor.

Times Higher Education'ın 2020 yılını göz önüne alarak yaptığı listede, ilk 600'e Bilkent, Hacettepe, Koç üniversiteleri; ilk 800'e ise Boğaziçi, İTÜ ile ODTÜ girdi.

Listenin birinci sırasında İngiltere'deki Oxford Üniversitesi yer alırken, ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü ikinci, İngiltere'den Cambridge Üniversitesi üçüncü, ABD'deki Stanford Üniversitesi dördüncü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise beşinci oldu.

DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ

Oxford Üniversitesi

California Teknoloji Enstitüsü

Cambridge Üniversitesi

Stanford Üniversitesi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

Princeton Üniversitesi

Harvard Üniversitesi

Yale Üniversitesi

Chicago Üniversitesi

Imperial College London