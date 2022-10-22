The Bodrum Cup’ta yarışlar sona erdi

İHA

Bu sene 34’üncü defa Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yelken tutkunlarını Bodrum’da bir araya getiren American Hospital The Bodrum Cup’ta sona gelindi. Yarışlar, bugün yapılan 11 millik Bodrum - Bodrum etabı ile tamamlandı. 4 gün süren yarışlar, büyük heyecana sahne oldu. Yelkenciler, bitiş noktasına önce varabilmek canla başla mücadele etti.

Yarışlar sonunda resmi olmayan sonuçlara göre “Hızır 1” teknesi, genel klasmanda birinciliği elde etti. Geçen yıl ve daha önceki yıl da genel klasmanda şampiyon olan “Hızır 1”, 3’üncü şampiyonluğunu elde edip regatta bayrağını ömür boyu taşımak için hak kazandı.

Akşam saatlerinde düzenlenecek ödül töreni ile dereceye girenlere ödülleri verilecek. Ardından Athena grubu konser verecek.