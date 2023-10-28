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        Haberler Müzik The Beatles, John Lennon'ın sesinin de olduğu yeni şarkıyla dönüyor - Magazin haberleri

        The Beatles, John Lennon'ın sesinin de olduğu yeni şarkıyla dönüyor

        The Beatles'ın 43 yıl önce ölen üyesi John Lennon'ın sesinin yapay zekayla dahil edildiği 'Now and Then' şarkısı gelecek hafta yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:46
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        The Beatles, yeni şarkıyla dönüyor
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        İngiliz müzik grubu The Beatles, 43 yıl önce ölen üyesi John Lennon'un sesinin yapay zeka aracılığıyla dahil edildiği son şarkısı "Now and Then"in gelecek hafta yayınlanacağını duyurdu.

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        BBC'nin haberine göre; grubun üyesi Lennon'ın 1970'lerdeki bir demo kaydına dayanan "Now And Then" adlı şarkı, grubun gitaristi Paul McCartney ve grubun bateristi Ringo Starr tarafından geçen yıl tamamlandı. Grup, "Now And Then" şarkısının 2 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu.

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        "OLAĞANÜSTÜ BİR DENEYİM"

        Grup üyeleri, 1980'de hayatını kaybeden Lennon'un sesinin yapay zeka aracılığıyla dahil edildiği şarkıyı tamamlamanın "olağanüstü bir deneyim" olduğunu ifade etti.

        Lennon'un sesinin oldukça net şekilde şarkıya aktarıldığını açıklayan McCartney, "2023'te hala The Beatles müziği üzerinde çalışmak ve halkın duymadığı yeni bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanmak heyecan verici" dedi.

        Fotoğraflar: AP

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