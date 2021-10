Haberler Televizyon The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filmi vizyona giriş tarihi açıklandı! The Batman fragmanı... Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen The Batman filmi ile ilgili müjdeli haber geldi. Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği filmin vizyona giriş tarihi belli oldu! İşte The Batman filminin hem vizyon tarihi hem de filmin yeni fragmanı... ABONE OL











The Batman ne zaman çıkacak? The Batman filmi vizyona giriş tarihi açıklandı! The Batman fragmanı...

/the-batman-ne-zaman-cikacak-the-batman-filmi-vizyona-giris-tarihi-aciklandi-the-batman-fragmani-3224473-magazin