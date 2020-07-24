Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs sonrasında tekrar başlayan liglerde, maske ve sosyal mesafe nedeniyle kestiği para cezalarıyla adeta kasasını doldurdu. 22 Mart’ta futbol maçlarına ara verilirken, Türkiye Futbol Federasyonu, yayımladığı COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat maddeleri kapsamında futbolun 12 Haziran’da tekrar başlayacağını duyurdu. İlk haftalarda kulüplere ve kişilere, yayımlanan talimat maddelerine uyulmadığı için ihtar cezaları verilirken, TFF daha sonra bu cezaları para cezası olarak vermeye başladı ve geride kalan maçlarda toplam 1 milyon 768 bin 700 TL para cezası kesti. İlk cezalar 28. haftada oynanan maçların ardından kesildi. TFF, talimatlara uymayan kulüp ve kişilere, 20 Haziran’da açıklanan PFDK kararlarıyla toplam 118 bin TL ceza verdi.
RAKAMLAR ARTARAK DEVAM ETTİ
İlk açıklanan cezalarda kulüplere ve kişilere toplamda 118 bin TL ceza verilirken, bu rakam her hafta yükseldi. 2 Temmuz'da açıklanan PFDK kararlarında COVID-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalara İlişkin Talimat doğrultusunda toplam 192 bin TL ceza verilirken, 7 Temmuz'da açıklanan kararlarda bu rakam 263 bin 700 TL oldu. 9 Temmuz kararlarında toplamda 291 bin 700 TL ceza açıklanırken, 10 Temmuz'daki kararlarda yalnızca Göztepe - Ankaragücü karşılaşması değerlendirmeye alındı ve bu 1 maçta 48 bin 900 TL ceza kesildi.
ŞAMPİYONLUK HAFTASINDA REKOR CEZA
14 Temmuz’da açıklanan PFDK kararlarında ana başlık yine maske ve sosyal mesafe olurken toplamda 220 bin 800 TL ceza kesildi. Bu cezaların 2 gün sonrasında açıklanan PFDK kararlarında ise COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimata uyulmadığı gerekçesiyle 220 bin 800 TL para cezası verildi. Rekor ise geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçlarda. Medipol Başakşehir, Hatayspor ve BB Erzurumspor, şampiyonluk turu atarken, federasyon yetkilileri de sahada ceza turu attı. Talimata aykırılık nedeniyle 346 bin 900 TL ceza kesilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun COVID-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimata aykırılık nedeniyle toplamda kestiği ceza miktarı 1 milyon 768 bin 700 TL’ye ulaştı.
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