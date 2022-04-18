TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi." denildi.

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