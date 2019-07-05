05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Büyükaydın, göreve gelmesinde destekte bulunan herkese teşekkür etti.
"Biz Trabzon'un evladıyız, Trabzonluyuz." diyen Büyükaydın, şunları kaydetti:
"Görev aldığımız dönemde inşallah elimizden geldiği kadar adaletli bir sistem içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak onu vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Futbolun içinde olan futbolu takip eden insanlarsınız. Biz de üst kurulda, federasyonda Türk futbolu için iyi işlere imza atarak bu görevi layıkıyla yapacağız. İlkemiz ve önceliğimiz, düzgün ve adaletli kararlarla futbola katkı sağlamak. Ben de şahsen futbolun her kademesinde bulunan, amatör ve profesyonel futbol oynamış, kulüplerde yöneticilik yapmış bir arkadaşınızım."
Hacıkerimoğlu da gazetecilerle belirli zamanlarda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, "Sizleri dinleyeceğiz. Sonra siz bunun takipçisi olacaksınız. Taraf değil de tarafsız gözle sporu yönetme niyetindeyiz. Hem kendi durumumuz hem Türk futboluyla alakalı bütün arkadaşların görüşlerini dinlemeye geldik." ifadelerini kullandı.
Daha sonra basın mensupları, görüşlerini Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'yla paylaştı.
Toplantının ardından Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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