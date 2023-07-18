TFF, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda küme düşecek takım sayısını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi
Giriş: 18.07.2023 - 18:15
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda küme düşecek takım sayısını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Sezon sonunda Süper Ligde 17, 18, 19 ve 20'inci sıraları alan 4 (dört) takım TFF 1. Lige düşecek." denildi.
Daha önce Süper Lig'in 20 takım ile oynanacağı belirtilmişti.