TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

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Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında ise "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

KASIMPAŞA

"Bir dönem Kasımpaşamızın formasını da giyen Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

TRABZONSPOR

"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."