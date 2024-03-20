Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajı - Futbol Haberleri

        TFF ve kulüplerden Ersen Martin için başsağlığı mesajı

        TFF ve futbol kulüpleri 44 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajları yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 00:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol kulüpleri vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ

        Siyah-beyazlı kulüpten eski oyuncusu için yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        GALATASARAY

        Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında ise "Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verildi.

        KASIMPAŞA

        "Bir dönem Kasımpaşamızın formasını da giyen Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

        TRABZONSPOR

        "Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşamını yitiren Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Habertürk Anasayfa