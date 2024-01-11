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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı - Futbol Haberleri

        TFF, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın yeni formatını açıkladı. 24 takımın katıldığı grup uygulamasına geçilecek, eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:15
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        Türkiye Kupası'nın yeni formatı açıklandı
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        TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        - Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

        - Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

        - Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

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