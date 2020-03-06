TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Shehu'ya verdiği 2 maç men cezasının 1 maça düşürüldüğü belirtildi.

Kurulun, Mesut Mestan'ın 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını ise ihtar şeklinde düzelttiği kaydedildi.