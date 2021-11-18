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TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.