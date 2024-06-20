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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Süper Lig'de yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig'de yabancı futbolcu fon bedellerini açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:31 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:48
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        Süper Lig'de yabancı oyuncuların bedeli!
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        Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedelleri açıklandı.

        TFF'den yapılan açıklamada, kulüplerin sözleşme imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi.

        Transfer ve tescil döneminin bitiminde 12'den fazla yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüplerinin, bu futbolcuların her biri için ilave 1 milyon lira alt yapı fon bedelini TFF'ye ödemelerinin zorunlu olduğu bildirildi.

        Tescili yapılan yabancı futbolcular için kulüplerin ödeyeceği fon payı şöyle:

        Futbolcu sayısı Ödenecek fon payı
        1 170 bin lira
        2 370 bin lira
        3 650 bin lira
        4 990 bin lira
        5 1,3 milyon lira
        6 1,7 milyon lira
        7 2,2 milyon lira
        8 2,7 milyon lira
        9 4,2 milyon lira
        10 5,2 milyon lira
        11 6,3 milyon lira
        12 7,3 milyon lira
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