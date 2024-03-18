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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı - Futbol Haberleri

        TFF, Süper Lig'de 30. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın VAR kayıtlarını açıkladı. Alanyaspor-Kayserispor, Beşiktaş-Antalyaspor ve Adana Demirspor-Sivasspor müsabakalarında yaşanan pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 20:39 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:43
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        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan VAR kayıtlarını paylaştı. TFF'nin YouTube kanalından paylaşılan videoda, 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtları sesli ve görüntülü olarak yayınlandı.

        Videoda yer alan maçlar ve yayınlanan pozisyonlar şu şekilde:

        Alanyaspor-Kayserispor: Alanyaspor'un 90+2'de bulduğu golün VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilmesi.

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        Beşiktaş-Antalyaspor: Antalyaspor'un 34. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandığı pozisyon.

        Beşiktaş-Antalyaspor: Beşiktaş'ın 90+6. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandığı pozisyon.

        Adana Demirspor-Sivasspor: 38. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan ve penaltı tartışmalarına neden olan pozisyon.

        BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

        Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği maçın 34'üncü dakikasında Gedson Fernandes'in Bahadır Öztürk'ü formasından çektiği pozisyonda önce mücadeleyi devam ettiren Burak Pakkan, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

        VAR: Seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum.

        Burak Pakkan: Geldim Hakan abi, görüyorum.

        VAR: Şu an formayı görüyorsun.

        Burak Pakkan: Temas noktasını gördüm, oynatalım.

        VAR: Şu an canlı oynatıyorum.

        Burak Pakkan: Tamam. Devamını da oynat abi. Devamını da oynat.

        Burak Pakkan: Top oyunda mı, top oyunda mı, onu göreyim bir de...

        VAR: Gösterir misin topun oyunda olduğunu.

        Burak Pakkan: Tamam gördüm.

        Burak Pakkan: Numarası kaç, numarasını göreyim... 83, penaltı sarı kart veriyorum.

        90+6'ncı dakikada Mert Günok'un rakip ceza sahasındaki kafa vuruşunda top Antalyasporlu Naldo'nun koluna çarptı. Pozisyonu önce devam ettiren Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR konuşmaları şöyle:

        VAR: Burak beni duyuyor musun ben Hakan, Burak beni duyuyor musun ben Hakan.

        Burak Pakkan: Efendim abi. Dinliyorum... Dinliyorum abi.

        VAR: Sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: Monitöre geldin mi?

        Burak Pakkan: Geldim...Evet abi.

        VAR: Ben sana şimdi temas noktasını gösteriyorum.

        Burak Pakkan: Görüyorum şu an.

        VAR: Bu temas noktası. Şimdi bir kere daha oynatıyorum. Bir de geniş açıdan oynatacağım.

        Burak Pakkan: Tamam bir daha oynat abi.

        VAR: Geniş açıdan da oynatabilir misin?

        Burak Pakkan: Tamam gördüm.

        Burak Pakkan: Bir de buradan. Siyahın eline değmiyor değil mi abi? Bir daha yakından versene bana. Beyazlı oyuncunun, beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi, siyah-beyazlı...

        VAR: Hayır, direkt, direkt.

        Burak Pakkan: Tamam, tamam şimdi gördüm, şimdi gördüm.

        VAR: Yandan göster onu değmiyor.

        Burak Pakkan: Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim.

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