TFF, sponsorlarla bir araya geldi

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rivan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen organizasyonda, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik ekibi ve milli futbolcuların yanı sıra, TFF’nin sponsorları yer aldı. Gerçekleşen öğle yemeği öncesinde açılış konuşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptı. Misafirleri selamlayarak sözlerine başlayan Özdemir, “Türk futboluna çok büyük katkılarda bulunan milli sponsorlarımızı, A Milli Takımımız’a 2020 yolunda destek vermek için düzenlediğimiz bu özel günde aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Sponsor ailemizle milli takımımızı bir araya getiren bu etkinliğimiz, 2020 Avrupa Şampiyonası’nı hedefleyen takımımıza da moral olacaktır. Futbolda özellikle uluslararası başarıların formülü, güçlü markaların spora verdiği destekten geçiyor. Bu nedenle siz değerli sponsorların destekleri bizler için çok önemlidir. Federasyon olarak hedefe koşarken iş ortaklarımızın tecrübeleri, deneyimleri ve heyecanları bizlere büyük güç katıyor ve yüksek hedefler çizmemizi sağlıyor. Sizlerin katkılarıyla Türk futbol ekonomisi Avrupa’da önemli bir noktaya geldi. Bugün futbol değerimizi milyar dolarlarla ölçüyoruz. Federasyonumuz alanında büyük ve öncü markalarla işbirliği yapıyor. Bundan da çok mutluyuz. Birçok sponsorumuzla 10 yılın üzerinde, 15, 20 yıla varan birlikteliğimiz var. Ailemize son dönemde katılan sponsorlarımızla da birlikte uzun dönem yürüyeceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
“BU COŞKUYU HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”
Birliktelikten her zaman kazananın Türk futbolu olduğunu da sözlerine ekleyen TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bizler, desteklerinizi sportif başarıya dönüştürmek ve turnuvaların vazgeçilmez bir temsilcisi olmak istiyoruz. Tecrübeli hocamız ve her takıma kafa tutabilecek genç bir jenerasyonumuz var. Özlenen başarılara sporcularımızın özverisiyle uzanacağımızı düşünüyorum. A Milli Takım ile inşallah 2020’ye katılma coşkusunu birlikte yaşayacağız. 2020 yolunda bir başka maceramız, A Milli Takımımız’ın İstanbul’a dönüşü olacaktır. Önümüzdeki 3 ay içinde Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarımızı İstanbul’da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Değerli futbolcu kardeşlerim, 2020 yolunuz açık olsun, şansınız bol olsun, Allah yardımcınız olsun. Türk futboluna değerli katkılarda bulunan tüm sponsorlarımıza, bizleri kırmayıp buraya gelen tüm davetlilerimize ve basın mensuplarına, teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
EMRE BELÖZOĞLU: TAKIM ARKADAŞLARIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Yemekte söz alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, organizasyon için teşekkür ederek, “Benim için efsane denildi ama burada birçok değerli efsane var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.
AHMET AKÇA: HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, kendisi için bu organizasyonda yer almanın çok önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, “Milli takımın zaferlerini geçmişte görmüş birisi olarak, hem başkanımıza hem hocamıza hem takımımıza güveniyorum. 2002’de yaşadığımız zafer ortadaydı. Yeni zaferleri birlikte yaşamak istiyoruz. Her şey Türkiye için. Genç kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra zaferleri de beraber kutlarız, yolunuz açık olsun” dedi.
ŞENOL GÜNEŞ: FRANSA MAÇIYLA FİNAL YAPMAK İSTİYORUZ
Son olarak sahneye çıkan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aslında konuşmak için gelmediğini belirterek, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa'ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk'u de yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Şenol Güneş'in açıklamasının ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Aynı zamanda tecrübeli kaleci Sinan Bolat'ın da doğum günü kutlandı. Sinan, doğum gününün kutlanması nedeniyle teşekkür ederken, 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.
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