Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig

TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, MKE Ankaragücü'nün de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı

Giriş: 05.05.2023 - 15:53 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, PFDK sevklerini açıkladı
İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkleri açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, MKE Ankaragücü de çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulan PFDK sevkleri şöyle:

"Medipol Başakşehir Kulübü antrenörü Selçuk Şahin’in 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü’nün 04.05.2023 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yangın faciası! Anne ve oğlu öldü
Yangın faciası! Anne ve oğlu öldü
Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Sinan Oğan kimlerden oy aldığını açıkladı
Domates tarlalarının arasında kaldı... 2 bin yıllık!
Domates tarlalarının arasında kaldı... 2 bin yıllık!
Süt üretimi düştü kırmızı et arttı
Süt üretimi düştü kırmızı et arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.