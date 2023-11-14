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        Haberler Spor Futbol Milli Takım TFF'nin Montella'dan iki isteği var - Futbol Haberleri

        TFF'nin Montella'dan iki isteği var

        Hırvatistan ve Letonya zaferleriyle A Milli Takım kariyerine çok iyi başlayan Vincenzo Montella, İtalya basınına konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, "Federasyon benden, önce EURO 2024 daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:57
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        "TFF benden iki şey istedi"
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        Vincenzo Montella, İtalya basınına açıklamalarda bulundu. Hırvatistan ve Letonya zaferleriyle A Milli Takımın, EURO 2024 vizesi almasında önemli rol oynayan 49 yaşındaki teknik direktör, iddialı cümleler kullandı.

        La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Federasyon benden, önce EURO 2024 daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Takımıma kazanma mantalitesini getireceğim" dedi.

        Monttela, Türkiye'deki futbol tutkusuna da dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcı; ''Burada futbol tutkusu inanılmaz. Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

        A Milli Takım, 18 Kasım'da Almanya ile Berlin'de hazırlık maçı oynayacak.

        21 Kasım'da ise EURO 2024 elemelerindeki son maçına Galler deplasmanında çıkacak.

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