TFF'den yapılan açıklamada, Boekraad'ın Özdemir'e TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ziyarette TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Onur Alkın Kalkavan ve Selim Soydan ile genel sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra Nike Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu Spor Pazarlama Direktörü Mark de Klerk ve Nike Türkiye Spor Pazarlama Direktörü Tunç Saral'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Başkan Nihat Özdemir'in, ziyarette Nike yetkililerine A Milli Takım forması hediye ettiği kaydedildi.