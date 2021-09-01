Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Levent Tesisleri'nde MHK Başkanı Serdar Tatlı ve bazı hakemler ile TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in de katılımıyla düzenlenen seminerde, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ile TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin, yeni uygulamalar hakkında spor basınını bilgilendirdi.
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, seminerde UEFA'nın aldığı yeni kararlar ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasındaki değişiklikler üzerinde durulacağını belirterek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
MHK Başkanı Serdar Tatlı da seminerin düzenlenmesi için TSYD'den aldıkları daveti severek kabul ettiklerini anlatarak, "Biz seminer ve eğitimlerde hakem arkadaşlarımızla nelere çalışıyorsak, onlara UEFA'dan gelen talimatları nasıl anlatıyorsak, sizleri de bu konularla ilgili bilgilendirmeye geldik." ifadelerini kullandı.
MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ise TSYD'den doğru bir zamanda seminer daveti aldıklarını vurgulayarak, "Sizlere yardımcı olmak için her türlü iletişime açığım. Önemli olan doğru iletişimle neleri daha iyi yapabileceğimizi sorgulamak. Buradaki büyük problemlerden biri, televizyonda yorum yapan eski hakemler güncel değiller ve yeni talimatları bilmiyorlar. Geçen hafta Avrupa'da önemli bir toplantı yapıldı, UEFA'nın son güncellemeleri orada hakemlere anlatıldı. Bugün yapmak istediğimiz şey, bu sezon için belirlediğimiz önemli konuları aktarmak." diye konuştu.
Hollandalı futbol adamı , Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan maçtaki oyuncu değişikliğiyle ilgili yaşanan tartışmaya da açıklık getirmek istediğini anlatarak, "Unutulmamalıdır ki hakemlerin görevi, oyun kuralları ve VAR protokolünü uygulamak. Ancak hakemler müsabaka talimatlarıyla ilgili sorumlu değillerdir. Yani hakemlerin kaç oyuncu girdiği, yabancı oyuncu sayısı kaç olduğuyla ilgili sorumluluğu yoktur. Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki olayda hakemin hiçbir sorumluğu yoktur. Hakemin sorumluğu sadece oyun kuralları ve VAR protokolüdür. Diğer talimatlardan sorumlu olanlar kulüpler ve onların çalışanlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Jaap Uilenberg, sahada alınan kararlarla ilgili esas aktörün hakem olduğunu dile getirerek, "Hakemin kararı, video görüntüleri bariz ve açık bir hata olduğunu ispatlamadığı sürece değişmeyecektir. VAR, sadece açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda hakeme yardımcı olur. 'Minimum müdahale, maksimum fayda' bizim sloganımız." şeklinde konuştu.
Uilenberg, Süper Lig'in 4. haftasından itibaren VAR'da hangi pozisyonun incelendiğinin yayıncı kuruluş ekranlarında yer alacağını da sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Uilenberg ve Burçin Keskin, mücadeleler, ayağa basma, el ve kolların kural dışı kullanılması, tutma, elle oynama, aldatma, itiraz, yerde kalan oyuncular, ofsayt ile VAR uygulamaları başlıkları altında görüntüler eşliğinde sunum yaptı.
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