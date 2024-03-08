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        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF Mehmet Büyükekşi: Gündemimizde play-off yok! - Futbol Haberleri

        TFF Mehmet Büyükekşi: Gündemimizde play-off yok!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da yapılan Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Süper Lig ile ilgili son dönemde konuşulan 'play-off' sistemine kapıları kapatarak, "Kulüplerimiz play-off şartlarını uygun görmedikleri için şu an gündemimizde play-off yok" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:13
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        Büyükekşi'den play-off açıklaması!
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        Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde İstanbul'da yapıldı.

        TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, UEFA Genel Sekreter Vekili Giorgio Marchetti, ECA yönetim kurulu üyeleri, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri ile Avrupa ve Türk kulüplerinin yöneticileri katıldı.

        Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Büyükekşi, "Bugün İstanbul'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa kupalarının formatı önümüzdeki sezondan itibaren değişti. UEFA'nın genel sekreter vekili, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kulüplerin yöneticileri burada. Onlara sunum yapılacak ve formatı detaylı olarak anlatacaklar." ifadelerini kullandı.

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        "5 TAKIMIMIZIN OLMASI ÜLKE PUANI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

        Türk futbolunun son 2 yılda UEFA ülke puanı sıralamasında 20.'likten 9.'luğa yükseldiğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Gelecek sezon 5 takımla Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Beş takımımızın olması ülke puanı için çok daha önemli olacak. Ülke puanı sıralamasında 6, 7 ve 8. takımlar arasında çok büyük puan farkı yok. Onları yakalayabiliriz. Türkiye'nin burada alacağı pozisyon son derece önemli. Bu toplantı, bundan sonra alacağımız pozisyon için de aydınlatıcı olacak. Futbolda en önemli şeylerden biri de yeni ilişkiler geliştirmek. Bu toplantıları, UEFA ve Avrupa kulüplerinin yöneticileriyle ikili ilişkileri sağlamlaştırmak adına son derece faydalı görüyoruz."

        "GÜNDEMİMİZDE PLAY-OFF SİSTEMİ YOK"

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de şampiyonluk için play-off sisteminin gündemlerinde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu anda lig şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım da Avrupa Ligi'ne katılıyor. Gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdik. Kupayı daha heyecanlı bir hale getiriyoruz. Hypercube şirketine Süper Lig'de play-off olup olmaması konusunda bir çalışma yaptırmıştık. Kulüplerimiz çıkan play-off şartlarını uygun görmedikleri için de şu an gündemimizde play-off yok. Hedeflerimizden biri de Süper Ligi 18 takıma düşürmek. 18 takıma düştükten sonra da play-off olmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu yıl 4 takım, önümüzdeki sezon 4 takım, bir sonraki sezon da 3 takım düşecek ve Süper Lig ideal halini alacak."

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