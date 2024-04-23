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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa TFF, Mart ayının Fair Play ödüllerini açıkladı - Kasımpaşa Haberleri

        TFF, Mart ayının Fair Play ödüllerini açıkladı

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Mart ayı sahipleri belli oldu. Mart ayının En Centilmen Futbolcu Ödülü'nün sahibi Konyaspor'dan Sokol Cikalleshi olurken; En Centilmen Teknik Direktör Ödülü'nü ise Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:00
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        Sami Uğurlu'ya Fair-Play ödülü
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        Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Futbolcu" ve "En Centilmen Teknik Direktör" kategorilerinde ödüle layık görülenler ve gerekçeleri şu şekilde belirlendi:

        "En Centilmen Futbolcu: Sokol Cikalleshi (Konyaspor)

        Gerekçe: Süper Lig'de 9 Mart tarihinde Konya'da oynanan Konyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasında, Konyaspor futbolcusu Sokol Cikalleshi'nin, takımının hücumu sırasında, rakibi Gravillon'un istemeyerek eline bastığını fark ettikten sonra takımının atağına katılmayarak sakatlanan rakibinin başında beklemesi ve maç sonrasında yaptığı, "Atağa çıkarken elinin üstüne bastığımı düşünüyorum. Bundan dolayı bir çığlık duydum. Burada oyundan ziyade insan ve hümanist olmak çok daha önemli. Onun sağlığı için onunla orada durdum. Bu anı onunla paylaştım. Bu durumda gol atsam da benim için mutlu bir hissiyat değil" şeklindeki fair play değerlerini yücelten açıklamaları için bu oyuncu kurul üyeleri tarafından Mart 2024 ayının "En Centilmen Futbolcusu" olarak seçilmiştir.

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        En Centilmen Teknik Direktör: Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

        Gerekçe: Çok öz anlatımı ile futbolda fair play;

        - Rakibe ve rakibin emeğine, takım arkadaşlarına, görevlilere, seyircilere, oyunun bütün paydaşlarına saygı duymak,

        - Rakibin haksız dezavantajlarından faydalanmadan, şans ve fırsat eşitliğini bozmadan oyunda kalmak, skordan bağımsız olarak rakibi, oyunun eşit ve vazgeçilmez diğer paydaşı olarak görmek,

        - Kazanana saygı duymak,

        - Her koşulda ve daima doğrudan yana, dürüst ve adil olmak,

        gibi etik üstü değerler ve davranışlar bütünüdür.

        Oyunun bütün paydaşlarından, en yoğun mücadele ortamında ve baskı altında bile bu değerleri terk etmemeleri, içselleştirerek sahip çıkmaları beklenir. Bu açılardan bakıldığında, oyundan zaman çalmanın; önce rakibe, sonra tribündeki taraftara, görsel mecralardaki izleyicilere ve oyunun diğer paydaşlarına karşı saygı içermeyen olumsuz davranış örnekleri olarak değerlendirilebileceği açıktır. Bu açıdan bakılarak Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu; Süper Lig'de 17 Mart tarihinde oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrasında, "Futbolcularıma ayakta kalmayı, düşmemeyi söylüyorum. Tempo futbolu güzelleştiriyor. Bunun da ödüllendirilmesi lazım. Kaybettik ama keyifliyiz. Çünkü çok iyi oynadık, biz oynadığımız futboldan keyif alıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum." şeklindeki oyundan süre çalmanın fair play'e aykırı olduğunu hatırlatan, rakibe, izleyicilere ve stadyumu dolduran futbolseverlere saygının da oyunun bir parçası olduğunun altını çizen açıklamasıyla Mart 2024 ayının 'En Centilmen Teknik Direktörü' seçilmiştir."

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