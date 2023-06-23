AA

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Kulüplerin yapmış olduğu başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelemek için toplanan kurul, Spor Toto 1. Lig'den Çorum FK, TFF 2. Lig'den de Altınordu, Ankara Demirspor, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve 1461 Trabzon FK kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kulüp Lisans Kurulu 21 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu ilk değerlendirmelerinde, Spor Toto Süper Lig'den; Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Medipol Başakşehir FK, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Spor Toto 1. Lig'den Göztepe ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Trabzonspor Kadın Futbol Kulübü'ne UEFA Lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Spor Toto 1. Lig'den Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Manisa FK ve Yılport Samsunspor ile TFF 2. Lig'den Anagold 24Erzincanspor ve Weecoins Kırklarelispor kulüplerinin Ulusal Lisans almasını uygun bulmuştu.

Toplantıda kalan kulüpler arasından eksikliklerini tamamlayamayanlara ise eksikliklerin giderilmesi için talimattaki kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği maddeler uyarınca para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verildi.

ÖNERİLEN VİDEO