TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasında önemli iş birliği

Riva'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve diğer davetliler katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Merkez Hakem Kurulunun bilimsel tespit ve önerileri doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında hakem adayları özel eğitimden geçirilecek. Somut hedeflere dayalı projede son teknolojik imkanlar kullanılarak performans analizleri yapılacak. Yeditepe Üniversitesinin akademik altyapısıyla aday hakemler yoğun teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ortak seminer ve projelerle eğitimleri desteklenecek. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri yakından takip edilecek. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme becerileri güçlendirilecek. Hakemliğe gönül vermiş adayların, kişiye özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılmaları sağlanacak. Mevcut hakemlerimizin başarısını artırmak için de bilişsel ve mental seviyelerini yükseltmeye yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak." diye konuştu.

Türk futbolunun paydaşlarına "Daha adil ve temiz futbol" için çağrıda bulunan başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."