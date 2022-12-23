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Haberler Futbol

TFF, FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesini açıkladı. Orta hakemlerden Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar, FIFA hakemi oldu.

Giriş: 23.12.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı
HABERTURK.COM

2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.

BÜYÜKEKŞİ: 10 HAKEMİMİZ İLK DEFA BU KATEGORİDE YER ALIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi "Toplam 39 hakemimiz 2023 FIFA hakemleri listesine girdi. 10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimizin uluslararası arenada 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ederek başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

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