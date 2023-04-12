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TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyasını UEFA'ya sundu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA’ya sundu.

Giriş: 12.04.2023 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
TFF, EURO 2028 ve EURO 2032 adaylık dosyasını UEFA'ya sundu!
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA’ya sundu.

Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.

Resmî adaylık başvurusunu 23 Mart 2022 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

Türkiye’nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti’nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya’nın adaylığı bulunuyor.

UEFA EURO 2028 ve UEFA EURO 2032’ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak.

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