TFF duyurdu: Yayın İhale Komisyonu çalışmalara başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi kapsamında oluşturulan ve içinde Kulüpler Birliği temsilcilerinin de bulunduğu Yayın İhalesi Komisyonu'nun yeni ihale için çalışmalara başladığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu 23 Kasım 2023 tarihinde (bugün) TFF'nin Riva yerleşkesinde bir araya gelerek çalışmalarına başlamıştır.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıda, yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturulmuş, ihale şartnamesi ve ihale tarihi üzerinde mutabakat sağlanmıştır.

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artıracak, kulüplerimize daha fazla gelir yaratacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliği konularının ele alındığı toplantıda, futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri de karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir.

Komisyon çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir."