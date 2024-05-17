TFF duyurdu! 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarihi duyurdu. Böylelikle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig sezon planlama takvimi belli olurken, 2024-2025 sezonunun sona ereceği tarih netlik kazandı. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihi...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu takvimini duyurdu. Ağustos ayı itibarıyla başlayacak Süper Lig haziran ayında sona erecek. Peki, "Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?" İşte detaylar...
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SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.
Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
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