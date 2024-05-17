Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol TFF duyurdu! Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?

        TFF duyurdu! 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarihi duyurdu. Böylelikle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig sezon planlama takvimi belli olurken, 2024-2025 sezonunun sona ereceği tarih netlik kazandı. İşte 2024-2025 sezonu Süper Lig'in başlangıç ve bitiş tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 01:40 Güncelleme: 17.05.2024 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu takvimini duyurdu. Ağustos ayı itibarıyla başlayacak Süper Lig haziran ayında sona erecek. Peki, "Süper Lig 2024-2025 sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek?" İşte detaylar...

        • 2

          SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

          Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 3

          1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

          TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Dışişleri'ne yeni atamalar
        Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        Tasarruf Tedbirleri Resmi Gazete'de yayımlandı
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Fazla acı biber yemekten öldü
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        Evlendiler
        Evlendiler
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Habertürk Anasayfa