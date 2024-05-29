TFF duyurdu! 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?
2023-2024 Süper Lig sezonu 26 Mayıs Pazar günü sona erdi. Liglerin bitmesinin ardından yeni sezonun başlayacağı tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Böylelikle; Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'in başlayacağı ve sona ereceği tarihler netlik kazanmış oldu. İşte 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih...
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Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler yeni sezonunun başlayacağı tarihe çevrildi. 2024-2025 sezonu için yaz transfer dönemi 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, "2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak, ligler hangi tarihte bitecek?" İşte liglerin başlayacağı tarih...
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SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.
Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
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