Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor TFF duyurdu! 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak, ligler hangi tarihte bitecek?

        TFF duyurdu! 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

        2023-2024 Süper Lig sezonu 26 Mayıs Pazar günü sona erdi. Liglerin bitmesinin ardından yeni sezonun başlayacağı tarih Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Böylelikle; Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'in başlayacağı ve sona ereceği tarihler netlik kazanmış oldu. İşte 2024-2025 Süper Lig sezonunun başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 01:43 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler yeni sezonunun başlayacağı tarihe çevrildi. 2024-2025 sezonu için yaz transfer dönemi 24 Haziran’da başlayıp 13 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, "2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak, ligler hangi tarihte bitecek?" İşte liglerin başlayacağı tarih...

        • 2

          SÜPER LİG'DE 2024-2025 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

          Buna göre, Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 3

          1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

          TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

        Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi
        Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi
        Şampiyonlar Ligi finali tarihi
        Şampiyonlar Ligi finali tarihi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Süper Lig'e Kasımpaşa damgası!
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        İtalya meclisinde Filistin bayrağı
        Selin içinde can pazarı
        Selin içinde can pazarı
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Habertürk Anasayfa