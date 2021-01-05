TFF'ye ait "Milli Takımlar" Twitter hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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