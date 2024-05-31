TFF'den Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür mesajı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde birlik çağrısında bulunarak, milli takımların futbol elçiliğini üstlenen oyuncu Yağmur Tanrısevsin'e teşekkür etti.

Milli takımlar sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"EURO 2024 hazırlık dönemini yoğun çalışmalarla geçiren milli takımımıza 'Tarihin İzinde Zafer Yolunda' sloganıyla çıktıkları bu yolda; 85 milyon vatandaşımızın heyecanları ve duaları, sponsorlarımızın her anlamda verdikleri kıymetli destekler, gönüllü bir şekilde milli takımlarımızın futbol elçiliği görevini üstlenen Yağmur Tanrısevsin'e özellikle kız çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin EURO 2024 dönemine daha yakından şahitlik etmesini sağlaması sebebiyle teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnançla ve azimle; tüm Türkiye'nin ve yurtdışında bulunan ama kalbi Türkiye için atan tüm vatandaşlarımızla EURO 2024'te unutulmaz bir deneyim yaşayarak tek bir yürek olacağımıza inanıyoruz."

Videoda görüşlerine yer verilen Tanrısevsin ise, "Benim futbol sevgim milli takımla başladı. Asla unutamayacağım ilklerim de. İlk maçım. İlk formam. Ay-yıldızla yaşadığım ilk heyecanlar. Statlarda, sokaklarda ve kalplerde o başka hiçbir şeye benzemeyen birliktelik duygusu. Aynı anda sevinen ve üzülen milyonlarca kişilik dev bir ailenin Türkiye'nin parçası olma duygusu. EURO 2024'te milli takımla en büyük heyecanları ve mutlulukları yaşarken hep beraber olacağız. Birlikte sevineceğiz ve coşacağız. Milli takımla unutulmaz bir EURO 2024 yolculuğu yaşayacağız. Başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan videoda TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Yağmur Tanrısevsin'i karşılayan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise, "Ailemize 'Hoş geldin'. Haydi başlıyoruz." görüşüne yer verdi.