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TFF'den UEFA'ya "serbestlik" başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK oyuncuları için önemli bir adım attı. Federasyon yetkilileri, UEFA'dan depremden etkilenen takımlardaki oyunculara serbestlik istedi

Giriş: 17.02.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den UEFA'ya
HABERTURK.COM

10 ili etkileyen büyük deprem felaketinin ardından özellikle deprem bölgelerindeki takımları etkileyecek önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri afet bölgesindeki takımları yönelik bir dizi görüşme yapmak üzere UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'deki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması talebi iletildi. Ayrıca başta Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü olmak üzere, ligden çekilen takımların oyuncularına sınırsız transfer izni verilmesi gündeme getirildi.

Federasyon yetkilileri, talepleri ile ilgili olarak UEFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki futbolculara verdiği serbest transfer kararını emsal gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, büyük deprem felaketinin ardından transfer dönemini 18 Şubat'a uzatmıştı.

Afetin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularının da istedikleri kulübe gidebileceklerini ve yerli statüsünde oynayacaklarını duyurmuştu.

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