Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu rövanş karşılaşmasının tamamlanmasının ardından iki takım arasında büyük bir gerilim yaşanmış ve iki takımdan da PFDK'ya sevkedilenler olmuştu. Konuyla ilgili bugün Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın cezasını açıklarken, Tuzlaspor ile ilgili ise herhangi bir açıklama gelmemişti. Türkiye Futbol Federasyonu akşam saatlerinde bu konuyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü kararlarının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor A.Ş. kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmeler yapılmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray A.Ş. Kulübü ve mensupları hakkında, Galatasaray A.Ş. tarafından PFDK'ya tedbirlerin kaldırılması amacıyla olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuş ve sevk olunan kişilerin savunmaları sunulmuştur. Bu nedenle PFDK, ilgili kişiler hakkında 20.12.2019 tarihinde toplanarak kararlarını kamuoyuna duyurmuştur.

Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tuzlaspor A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresi devam etmekte olup, soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır.

Henüz savunmasını PFDK'ya sunmayan Tuzlaspor A.Ş.'nin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"