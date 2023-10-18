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        Haberler Spor Futbol TFF'den Türk hakemliği için bir ilk! - Futbol Haberleri

        TFF'den Türk hakemliği için bir ilk!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk hakemliğinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 19:55 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:59
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        TFF'den Türk hakemliği için bir ilk!
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre, NG Kütahya Seramik ile yapılacak iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.

        NG Kütahya Seramik, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.

        Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ın katılımıyla yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.

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