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Haberler Futbol

TFF'den transfer ve tescil döneminde değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu, transfer ve tescil dönemi ile ilgili değişikliğe gitti. Federasyonun resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Ligden çekilen takımların futbolcuları 4 farklı kulübe tescil edilip, 3 farklı kulüpte oynayabilecek; ilgili federasyonun onayıyla 5 Mart'a kadar yurtdışına da transfer olabilecek; teknik adamlar bu sezonda 3 kulüp adına tescil edilebilecek" ifadelerine yer verildi.

Giriş: 23.02.2023 - 10:50 | Güncelleme: ABONE OL
TFF'den transfer ve tescil döneminde değişiklik
DHA

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) transfer ve tescil döneminde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir. Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir. Ayrıca, Federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir.

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