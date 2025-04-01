TFF'den Trabzonspor'a tebrik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"UEFA Gençlik Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta bordo-mavili temsilcimizin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi attı. Temsilcimizin kalecisi Erol Can Çolak'ın bir penaltı vuruşu kurtardığı karşılaşmayı 40 bin 368 futbolsever izledi. UEFA Gençlik Ligi seyirci rekorunun kırıldığı karşılaşma sonucunda temsilcimiz Trabzonspor yarı finalde 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Turnuvada son dört takım arasına girerek yine bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor'u tebrik eder, yarı finalde başarılar dileriz." denildi.