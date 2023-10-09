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        Haberler Spor Futbol TFF'den Suudi Arabistan'a 2034 FIFA Dünya Kupası için destek - Futbol Haberleri

        TFF'den Suudi Arabistan'a 2034 FIFA Dünya Kupası için destek

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 09.10.2023 - 21:29
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        TFF'den Suudi Arabistan'a 2034 desteği
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        TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan’ın 2034 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz. Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur. Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır"

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