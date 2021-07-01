Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen gün yaptığı seyirci açıklamasının ardından TFF'de de yeni sezona ilişkin olarak seyirci kararı verdi! 2021-22 sezonunda profesyonel maçlarda stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında, localarda ise tam kapasiteyle seyirci alınmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonrasında alınan kararlar gereğince deplasman takımları için de aynı kuralların geçerli olacağının altı çizildi.

TFF'nin tam açıklaması ise şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva’da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar vermiştir.

Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacaktır.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"