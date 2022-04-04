TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TRT Spor'da yaptığı açıklamada TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasını değerlendirdi. İsmail Erdem'in açıklamaları şöyle:

"3. yılımızı doldurmak üzereydik, 1 Haziran'da göreve başlamıştık. Hakemler üzerinden özellikle federasyon yönetimine ve başkanımıza yönelik çok yoğun eleştiriler geldi"

"MHK KARARINI KABUL ETTİK"

"3. MHK ile çalışıyoruz, MHK'ler değişti, hakem kararları değişmedi. Kulüplerden buna benzer serzeniş ve eleştiri geldi. Sonunda da MHK bir karar aldı. O kararı yönetim kurulunda 8 Mart'ta oy birliği ile kabul ettik. Dışarıda kalan hakemler Tahkim Kurulu'na başvurdu ve o karar 5'e 2 ile bozuldu. Bugün itibariyle sıkıntılar devam etti. Kendi içimizde de Tahkim'in kararını değerlendirirken, dışarıda spor kamuoyu da farklı değerlendirmelerde bulundu."

"KULÜPLER İSTİFA ETTİ"

"Bu arada birkaç kulüp TFF ve MHK'nın istifa etmesini istedi. Bu demokratik haktır. Neticede TFF yönetimini göreve getiren delegelerdir. Ancak gelinen noktada Nihat Özdemir başkanımız ve yönetim kurulumuza çok acımasız eleştiriler oldu."

"Türk futbolunun, son 2-3 yıldaki geriye doğru gidişi TFF yönetimi gösterildi. Son 2 yıldaki salgın ve kulüplerimizin son birkaç yıldaki ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntılar ana faktörlerdi. Bunları hiçbir zaman öne çekmeden, Türk futbolunun geriye gidişini TFF'ye yönlendirdiler. Bu da birkaç kulübün ve taraftarların tepkisini üstümüze çekti."

"KİMSENİN YAPMADIĞINI YAPTI"

"Nihat abi, sabırlı ve çok dinleyen bir insandı. Çok şeyi istişare ettik. Belki bugüne kadar kimsenin yapamadığı bir şekilde, kulüplerle bir araya gelmek istedi. Kulüpler Birliği Başkanı ile çok zaman ortak toplantılar yaptı."

"Bugün de yayın ihalesi ile ilgili, TFF'de kulüp başkanlarımız ile ilgili bir araya geldi. Nihat Başkanımız, hep açık sözlüydü. Artık bardak doldu, taştı. Tahkim Kurulu kararından sonra da bir arkadaşımızın da istifa etmesi yönetim kurulu açısından çok can sıkıcı oldu. Birlikte göreve geldik, birlikte gitmemiz lazım. Görevi bırakacak bir sebep yok."

"8 Mart'taki kararlarla ilgili yönetim kurulu çok eleştirirken, hakem danışmanlığımızı yapan Uilenberg'in de açıklamaları çok hoş değil. İşin gözüken ve gözükmeyen tarafları var. Şu ana kadar TFF'nin maaşlı elemanı ancak istifa ettiği gün konuşuyor, önceden konuşsaydı keşke."

"Türk futbolunun ve Türk hakemliğinin bugüne gelişinde tek sorumlu TFF başkanı veya yönetimi sorumlu değil. Kulüplerin durumu ortada, yönetimlerinde zafiyet var mı, vardır. Hakemlerimizin eksikleri var mıdır, vardır, TFF yönetimi olarak bizim de eksiklerimiz de vardır. Futbolun tüm paydaşlarının kendi üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Herkes topu taca atıyor. Hiçbir kuruş kendi eksiğini görmeden, TFF Başkanı ve başkanına acımasızca hakaret ettiler. "

Kulüp başkanlarından da çok farklı eleştiriler aldık, zaman zaman seviyeyi aşan eleştiriler de aldık. Ama biz sabrettik.

""Yarın (Salı) tekrar 11.00'de yönetim kurulu olarak toplanacağız, büyük ihtimalle haziran ayı içerisinde en erken tarihte olağanüstü mali genel kurul da var, birleştirerek karar alınacak. Bu noktadayız. Yarın yönetim kurulu karar vereceğiz."

"Yarın istişare edeceğiz ama yeni başkan, mevzuat gereği dört yılı tamamlamak üzere bir yıllığına seçilecek büyük ihtimalle. Arkası 2023'ten sonra tekrar dört yıllığına olağan genel kurul olarak devam eder. "