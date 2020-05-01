Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."