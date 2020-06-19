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TFF'den müsabakalara ilişkin talimatta değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatta değişikliğe gitti

19.06.2020 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
TFF

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun toplantısında, salgın nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına ilişkin talimatın 8. maddesinin 2. fıkrası ile Ek.1'de değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yayınlanan yeni talimatta 8. maddenin 2. fıkrası şu şekilde:

"Protokol tribününe, ev sahibi kulüpten 15, misafir kulüpten 10, (Müsabakadaki ev sahibi ve misafir kulüplerin yönetim kurulu üye sayılarının bu fıkrada ve talimatın EK-1'inde belirtilen sayılardan fazla olması halinde, bu sayılar kulübün toplam yönetim kurulu üyesi sayısına kadar artırılabilir) TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin valisi, il emniyet müdürü, il spor savcısı, gençlik ve spor il müdürü, gençlik ve spor il müdürlüğü protokol görevlisi girebilir. Protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi müsabaka organizasyon toplantısında TFF temsilcisine ilgilileri tarafından verilir."

Talimatın Ek.1 maddesinde ise seyircisiz müsabakalara, oynayan futbolcular hariç 293, oyuncularla beraber 335 kişinin girebileceği ifade edildi.

Buna göre söz konusu müsabakalarda ev sahibi kulüpten 101, misafir kulüpten 52, TFF müsabaka görevlilerinden 20, yayıncı kuruluştan 70, görsel-yazılı medyadan 24, resmi görevlilerden 38 ve protokolden 30 kişinin yer alabileceği aktarıldı.

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