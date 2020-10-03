TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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